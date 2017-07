Bruid annuleert huwelijk en nodigt daklozen uit voor diner van 26.000 euro

Alles verliep gisteren volgens de oorspronkelijke planning, alleen werden de gasten niet door het bruidspaar, maar alleen door de 25-jarige bruid verwelkomd, schrijft The Indianapolis Star, een lokale krant.



De daklozen werden met een bus naar het luxueuze landgoed van de Ritz Charles gebracht en kregen alles wat op het oorspronkelijke menu stond, inclusief de bruidstaart, die dan wel achter de schermen in de keuken werd aangesneden. ,,Ik wil deze mensen laten zien dat zij het verdienen om op een plek als deze te mogen zijn, net zoveel als anderen dat verdienen", zei Cummins.



,,Het is prachtig", zegt gast Erik Jensen. ,,We hebben een ongelooflijke tijd op een dag die erg treurig zou zijn geweest in haar leven. Het is een mooie manier om de boodschap van de liefde te verspreiden. Dakloos zijn is voor iedereen hier erg zwaar, dus dit is een erg aardig gebaar."