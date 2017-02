'Brussel moet nieuwe VS-ambassadeur weigeren'

Leiders van belangrijke fracties in het Europese Parlement willen dat Brussel de deur dichthoudt voor Trump’s nieuwe EU-ambassadeur. Hij is er alleen maar op uit om Europa kapot te maken en moet om die reden geweigerd worden, zo schrijven ze.

Beoogd VS-ambassadeur Ted Malloch snoefde laatst voor de BBC dat hij als diplomaat al had meegewerkt aan de ondergang van de Sovjet-Unie en dat hij best nog even wilde helpen een andere unie te ‘temmen’. Hij ijverde fel voor de Brexit en sloot weddenschappen af op het eind van de euro.

Over Commissievoorzitter Juncker was hij ook al weinig vleiend. ‘Een zeer adequaat burgemeester van één of andere stad in Luxemburg, misschien moet hij dat maar weer gaan doen’. Juncker, 18 jaar premier van het groothertogdom, en EU-president Donald Tusk zijn de twee belangrijkste mannen die straks moeten beslissen of Malloch welkom is of niet.