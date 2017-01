Buitenlandse Zaken versoepelt reisadvies voor Gambia

Oud-president Yahya Jammeh koos afgelopen weekend eieren voor zijn geld. Hij besloot onder druk van andere landen uit de regio te vertrekken en het presidentschap over te laten aan Adama Barrow, van wie hij de presidentsverkiezingen heeft verloren.



Jammeh weigerde tot voor kort op te stappen. Daarop stuurden andere West-Afrikaanse landen duizenden militairen naar het kleine Gambia. Voor Buitenlandse Zaken waren de politieke crisis en de militaire dreiging aanleiding om reizen naar Gambia en dan met name de hoofdstad Banjul af te raden.



Vakantiegangers teruggehaald



Reisorganistaties haalden vorige week uit voorzorg in allerijl zo'n 1800 Nederlandse vakantiegangers terug uit het land. Nu de dreiging uit de lucht is, hoopt de toeristische industrie snel weer op gang te komen. Reisorganisatie TUI liet weten vanaf 1 februari weer naar Banjul te vliegen. Ook Corendon hervat dan de vluchten naar Gambia.



President Barrow, die de afgelopen tijd voor zijn veiligheid in buurland Senegal zat, komt naar verwachting donderdag terug naar Gambia. De noodtoestand is inmiddels opgeheven. Buitenlandse Zaken duidt de veiligheidssituatie nog wel aan met code geel. Reizigers krijgen het advies om alert te zijn, ontwikkelingen te volgen en grote bijeenkomsten te mijden.



TUI benadrukt vooral dat het rustig is gebleven. 'De vriendelijke Gambianen zullen de vakantiegangers met open armen verwelkomen', liet een woordvoerster weten.