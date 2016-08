Burgemeesters houden vast aan boerkiniverbod

Zo zal de politie in Nice boetes blijven uitdelen aan moslima's die geen gehoor geven aan het verbod, zo zegt de burgemeester van de badplaats. Ook in Fréjus worden moslimvrouwen die geen regulier badpak dragen nog steeds beboet.



De burgemeester van Sisco, een plaats op het eiland Corsica, is dezelfde mening toegedaan. ,,Er zijn hier veel spanningen en ik trek mijn decreet niet in'', zei burgemeester Ange-Pierre Vivoni tegen BFM TV.



De Raad van State zette vandaag een streep door het verbod op de boerkini in het plaatsje Villeneuve-Loubet. De Conseil d'Etat noemt het verbod ,,een ernstige, en duidelijk illegale schending van fundamentele vrijheden, de vrijheid van religie en individuele vrijheden''.



De Franse Liga voor de Mensenrechten had protest had aangetekend tegen het verbod in dat plaatsje. Het gaat om een voorlopig besluit, dat de Raad van State in staat stelt de tijd te nemen om tot een grondiger oordeel te komen. Volgens de advocaat van de Liga moeten als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over Villeneuve-Loubet de verboden nu overal van tafel.



In 32 Franse gemeenten is een verbod op het islamitische badpak ingesteld. De gemeentes die de verboden instelden betoogden dat het islamitische zwempak mensen angst aanjaagt en daarmee een gevaar voor de openbare orde is. Ex-president Nicolas Sarkozy, die volgend jaar opnieuw een gooi naar het presidentschap wil doen, sprak zich deze week uit voor een landelijk verbod.