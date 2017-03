'Burger zal weinig merken van hacken smartphones en televisie'

Lek CIADe gewone burger in de straat zal weinig merken van de verregaande mogelijkheden van de CIA om smartphones en televisies te gebruiken als afluisterapparatuur. Dat is de stellige overtuiging van beveiligingsexpert Ronald Prins. IT-specialist Brenno de Winter is daar veel minder zeker van. Hij is er niet gerust op dat mensen niet worden afgeluisterd.

Quote De gewone burger in de straat zal hier niet veel van merken Ronald Prins Vandaag kwam naar buiten dat de CIA op grote schaal smartphones en televisies kan gebruiken om mensen af te luisteren. Ronald Prins helpt als directeur van Fox-IT de overheid om staatsgeheimen te bewaren. Hij valt niet van zijn stoel van de onthullingen. ,,Ik zou nog verbaasder zijn geweest als ze dit niet konden. Dit is gewoon onderdeel van hun werk. Het vervelende is wel dat ze niet op hun eigen spullen kunnen passen, omdat een klokkenluider dit weer naar buiten heeft gebracht.’’



Volgens Prins raakt de methode van de CIA niet direct de burger. ,,Dit zijn toch wel heel kostbare tools voor de CIA. Enorm waardevol, maar ze zullen het niet inzetten voor de eerste de beste. Ze zetten het in als ze geen andere mogelijkheden hebben. Je komt dan al snel terecht bij terroristen of mogelijk bij diplomaten. Het is natuurlijk wel bekend dat ze ook politici afluisteren. Je komt dan terecht bij Hollande of Merkel, maar niet bij Mark Rutte. De gewone burger in de straat zal hier niet veel van merken.’’

Snowden

Prins stelt dat inlichtingendiensten niet zomaar wat doen. ,,Dit is tegenwoordig wat inlichtingendiensten doen en ook mogen doen. De AIVD in Nederland mag dit soort dingen ook en doet dit waarschijnlijk ook wel. Na Edward Snowden hebben we gezien dat er best veel waarborgen in het systeem zitten voordat je daadwerkelijk een handtekening krijgt van een autoriteit om dit te doen. Het ouderwetse afluisteren van telefoons kun je massaal inzetten, maar dit niet.''

Quote Een overheid moet zelf paal en perk stellen. Maar Bush, Obama en Trump laten zien dat ze daartoe niet genegen zijn. Brenno de Winter Beveiligings- en IT specialist Brenno de Winter kan niet zeggen dat hij vol verbazing naar het nieuws heeft gekeken, maar hij schrikt toch. ,,Ik had dit wel aan zien komen. Het was ook wel te verwachten dat ze in zouden breken op de Samsung-televisies, dat is gewoon een kant en klaar afluister-apparaat in je huis. Maar je schrikt er toch van. Want zo hebben ze toegang tot wel heel veel informatie. Dit is heel moeilijk te verkopen als iets wat je als CIA nodig hebt''



Volgens De Winter moet de oplossing komen van de overheid omdat je je als burger moeilijk kan beschermen tegen dit soort hacks. ,,Een overheid moet zelf paal en perk stellen. Maar Bush, Obama en Trump laten zien dat ze daartoe niet genegen zijn. We hadden nog twijfel of een iPhone niet veiliger is dan een Android. Nou, na vandaag dus niet meer. Ze hebben ongebreidelde toegang tot allebei.''

Vergrootglas

De onthullingen komen op een gevoelig moment: de Amerikaanse inlichtingendiensten liggen al onder een vergrootglas sinds ze verwikkeld zijn in een confrontatie met hun eigen president, waarbij medewerkers opvallende veel informatie over hem naar de media lekten. Donald Trump weigerde aanvankelijk hun conclusies te accepteren over Russische inmenging in de verkiezingen. Wikileaks prees hij juist, nadat het e-mails van medewerkers van Hillary Clinton had geopenbaard. Wikileaks is ervan beschuldigd dat het de belangen van het Kremlin dient. Een onderzoek naar eventuele contacten tussen Trumps team en de Russische overheid loopt nog steeds.

Al eerder bleken de Amerikaanse geheime diensten niet in staat vertrouwelijke documenten achter slot en grendel te houden. Edward Snowden bracht in 2013 informatie over afluisterprogramma’s van de NSA naar buiten. In 2010 werden diplomatieke berichten en bewijs voor burgerdoden in de oorlog in Irak openbaar via Chelsea Manning, een militaire inlichtingenmedewerker.