Bus met Nederlandse scholieren botst op truck in Frankrijk

Er zaten 50 scholieren en zes begeleiders in de bus, die op weg was van Geldrop naar Londen. De Poolse vrachtwagenchauffeur zou ter hoogte van het Franse Gravelines in slaap gevallen zijn. De vrachtwagen zou plotseling hard hebben afgeremd waardoor de bus achterop knalde. Bij de botsing zouden zestien scholieren en ook twee volwassen begeleiders gewond zijn geraakt. Volgens de Franse politie zijn de leerlingen niet ernstig gewond, maar wel geschrokken.



Het gaat om leerlingen uit 3 mavo van het Strabrecht College uit Geldrop, vertelt Paul van der Helm, vader van één van de kinderen, op Radio 1. ,,Om 01.00 uur zijn ze vertrokken uit Geldrop richting Calais, om van daar naar Londen te reizen. Na het ongeluk om 04.30 uur belde mijn zoon me op. Hij zei dat hij heel erg geschrokken was. De bus was achter op een vrachtwagen gebotst. Hij zei dat hij blij was dat hij nog leefde, hij zat achter in de bus.''