Bush-zusjes sturen dochters Obama brief met tips voor de toekomst

Barbara Bush en Jenna Bush Hager weten waar ze het over hebben. Net als Sasha en Malia zijn ze praktisch opgegroeid in het Witte Huis. Hun vader, George W. Bush, was van 2000 tot 2008 de president van Amerika. De zusjes Bush hebben, naast lovende woorden, ook een paar tips voor de Obama's.



De brief vertelt over de eerste keer dat de zusjes elkaar ontmoetten, vlak na de inauguratie van Obama. ,,Met zijn vieren dwaalden we door de majestueuze vertrekken van een huis, waarin jullie wel moesten gaan wonen.''



'In de laatste acht jaar hebben jullie zoveel gedaan. En zoveel gezien. Jullie reisden met je moeder naar Liberia en Marokko om met meisjes te praten over het belang van educatie. Meisjes die zich in jullie en jullie ouders herkenden, zagen wie ze konden worden door te studeren en te leren. Al die tijd hadden jullie elkaar. Net als wij.'