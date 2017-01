Buurman vindt in hoogbejaarde vrouw zielsverwant

Salvatore zamelde 66.000 euro in voor haar verzorging en zodat Cook de laatste maanden van haar leven bij hem kon inwonen. Salvatore leerde de vrouw vier jaar geleden kennen in Los Angeles. Als overburen ontwikkelden de twee een ongelooflijk hechte band.



Salvatore vertelt aan de Daily Mail hoe die opmerkelijke klik is ontstaan. ,,Ze zwaaide vaak naar mij vanuit haar keukenraam. Op een dag belde ik aan om mijzelf voor te stellen. Ze bood me een glas champagne -haar favoriete drank- aan en we begonnen te babbelen. Ik ben homo en zij bleek in haar jonge jaren veel homovrienden gehad te hebben. Het klikte meteen."



Kleinzoon

Tegenwoordig noemt Norma hem zelfs de kleinzoon die ze nooit gehad heeft. ,,Vanaf het moment dat ik haar appartement binnenstapte, is mijn leven drastisch veranderd", aldus Salvatore. ,,Ik had een moeilijke liefdesbreuk achter de rug en het deed me goed om er met haar over te kunnen praten."



Maar de acteur leerde ook haar levensverhaal kennen: Norma vecht al tien jaar tegen leukemie en heeft alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Op haar 43ste ging ze door een scheiding, kinderen heeft ze nooit gekregen. Ze stond er met andere woorden alleen voor.



In het voorbije jaar is haar gezondheid er dan ook sterk op achteruitgegaan. Omdat geen enkel familielid in de buurt woont, nam Salvatore het dappere besluit om zelf voor haar te zorgen. ,,Zo hoeft ze tenminste niet naar een bejaardentehuis. Ik wil haar in haar laatste maanden nog een kalme, maar fijne tijd bezorgen."



Tijdens Thanksgiving verraste hij haar op haar ziekenhuisbed met een forse cheque. ,,Het is haar laatste wens om thuis te zijn, bij haar kat Hermes. Ze is de voorbije jaren zo belangrijk voor me geweest dat ik het niet meer dan normaal vind om haar professionele verzorging te geven, de klok rond", schreef hij op de GoFundMe-pagina.



Zielsverwanten

Maar de zielsverwanten beseften dat het voordeliger zou zijn als Cook introk bij haar buurman. Ze wordt dan ook nu thuis bij Salvatore verzorgd. Hij kreeg het niet over zijn hart om haar naar een bejaardentehuis te sturen. ,,Ze voelt voor mij als een echte oma." De dokters hadden niet meer verwacht dat Norma het nieuwe jaar zou halen, maar de vriendschap geeft haar blijkbaar de moed om door te zetten. Cook: ,,We kijken samen tv en drinken champagne. En hij kookt voor mij!'' Salvatore post hartverwarmende kiekjes op zijn instagramaccount van hen samen en weet daarmee een gevoelige snaar bij de mensen te raken. Zijn foto's krijgen duizenden likes.



Salvatore hoopt dat hun warme verhaal anderen zal inspireren om ook wat meer contact met hun buren te zoeken. ,,Ik heb van Norma geleerd dat leeftijd er niet toe doet. We zitten met zijn allen op deze planeet, dan kunnen we net zo goed lief zijn tegen elkaar. Ik had nooit gedacht dat ik het zo naar mijn zin zou kunnen hebben met iemand van 89 jaar. Eén ding is zeker: je kan nooit voorspellen wie uiteindelijk je beste vriend wordt."