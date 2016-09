Cameravrouw die vluchtelingen schopte voor de rechter

Volgens het OM is er geen bewijs dat Petra Laszlo, die na het uitkomen van de beelden werd ontslagen bij de Hongaarse nationalistische tv-zender N1TV, een raciaal gemotiveerd haatmisdrijf pleegde. Volgens de aanklagers is er geen bewijs dat Laszlo een raciaal gemotiveerd haatmisdrijf pleegde.



De officier van justitie schetste vandaag de situatie op de plek waar zij stond te filmen toen asielzoekers en migranten door een politiekordon braken. ,,Ze schopte een jonge man tegen de schenen en raakte een meisje op de knie.'' Laszlo probeerde ook nog iemand met een kind op de arm te laten struikelen. Dat mislukte. ,,De man die het kind droeg is toch gevallen omdat een agent hem probeerde te grijpen en de man zijn evenwicht verloor". Die man, voetbalcoach Osama Abdul Mohsen, trok naar Spanje. Daar bood een sportschool hem een baan aan.



Spijt

Laszlo betuigde vorig jaar spijt. ,,Ik ben niet harteloos en ook geen racist. Ik ben een vrouw, een moeder van kleine kinderen die haar baan kwijt is en in paniek een verkeerde beslissing nam". Ze was vandaag niet bereikbaar voor commentaar op de rechtszaak.



Osama Abdul Mohsen liet eerder weten de journaliste nooit te zullen vergeven voor haar actie. Vlak voordat László hem liet struikelen was zijn zevenjarige zoontje Zaid ook al pootje gelicht door een agent. ,,Daarom hield ik hem in mijn armen. Mijn zoon was doodsbang en hij huilde. Ik was bang voor mijn zoon."