Campagneteam: Trump gelooft wél dat Obama in VS is geboren

De verklaring is opmerkelijk omdat Trump een dag eerder nog weigerde een uitspraak te doen over de geboorteplaats van Obama. Trump was één van de aanjagers van de Birther-beweging. Tegenstanders van Obama zeggen al jaren dat hij helemaal niet in de Verenigde Staten is geboren en daarom geen aanspraak kan maken op het presidentschap. De complottheorie dwong de president in 2011 zijn geboorteakte te publiceren waarin staat dat hij in Hawaï is geboren. Dat deed de geruchten niet verstommen.



In een interview met The Washington Post zei Trump woensdag nog dat hij weigert te zeggen dat Obama in de Verenigde Staten is geboren. 'Die vraag beantwoord ik op een goed moment. Ik wil er nu nog geen antwoord op geven.' Trumps campagnemanager had al eerder aangegeven dat Trump om was, maar Trump zei daarover: 'Het is ok, zij mag zeggen wat ze wil.'