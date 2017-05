Canada geplaagd door grote overstromingen

Grote steun voor May bij lokale verkiezingen

5 mei De Conservatieve Partij van premier Theresa May heeft bij de lokale verkiezingen in Engeland, Schotland en Wales een grote overwinning geboekt. In totaal werden ruim 550 zetels gewonnen en komen de 'Tories' nu uit op 1882 van de in totaal 4851 zetels.