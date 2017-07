Canada verbiedt polygamie; man heeft 148 kinderen bij 24 vrouwen

Blackmore en Oler noemden zich lange tijd bisschop van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, maar nadat die kerk polygamie had afgezworen keerden Blackmore en de zijnen de kerk de rug terug en begonnen ze een nederzetting in het dorp Bountiful.



Blackmore heeft aangekondigd tegen zijn veroordeling in beroep te zullen gaan. Volgens hem is het verbod op polygamie strijdig met de in de Canadese grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst en zal hij dat blijven aanvechten.



Beide mannen mogen hun straf, op straffe van een borgsom, in vrijheid afwachten. Volgens een woordvoerder van de rechtbank staat er maximaal vijf jaar celstraf op polygamie.