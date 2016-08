Canadees aangeklaagd voor kruisboogmoorden

IS-leider al-Baghdadi zat vast in gevangenis Aboe Ghraib

18:16 Tijdens de Amerikaanse bezetting van Irak in 2004 zat de huidige leider van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) vast in de omstreden Aboe Ghraib-gevangenis. Dat heeft het Amerikaanse leger bevestigd tegenover The Intercept, een mediakanaal voor onderzoeksjournalistiek. Dat al-Baghdadi in Aboe Ghraib zat, werpt volgens het medium nieuw licht op de rol die Amerikaanse detentiecentra speelden in de opkomst van IS.