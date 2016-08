Canadese kruisboogschutter doodde moeder en broers

De 35-jarige Brett Ryan wordt aangeklaagd voor drie gevallen van moord met voorbedachten rade. Hij bracht zijn moeder en zijn broers Christopher (42) en Alexander (29) om. Een derde broer was ook in de woning aanwezig, maar overleefde de aanval, zo schrijft The Globe and Mail.



Volgens overbuurman Warren Dalton woonden Alexander en de derde broer nog thuis bij hun moeder Susan. Dalton en zijn vrouw waren die dag thuis toen de derde broer bij hen kwam aankloppen: hij zat volledig onder het bloed.



De politie heeft ondertussen bevestigd dat de derde broer een ooggetuige is. Na behandeling in het ziekenhuis mocht hij naar huis. ,,Ik droeg hem halfweg tot in de woonkamer en hij viel op de grond en zei dat we de hulpdiensten moesten bellen omdat zijn broer lag dood te bloeden op de oprit", vertelde Dalton in een eerder interview.



Moeder gewurgd

Moeder Susan werd gewurgd. De twee broers stierven nadat ze geraakt werden door pijlen van een kruisboog. Het is onduidelijk of de pijlen werden afgevuurd of gebruikt werden als handwapen. Op dit ogenblik tast de politie nog in het duister over het motief, aldus rechercheur Mike Carbone.



Brett Ryan werd in het verleden al eens veroordeeld tot 45 maanden cel voor een reeks bankovervallen in Toronto. Hij had ook een levenslang wapenverbod. De man was verloofd met een fysiotherapeute: het stel zou normaal gesproken op 16 september in het huwelijk treden. Vrijdag verschijnt Ryan opnieuw voor de rechter.