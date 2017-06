Canadese uitvinder pizza Hawaii overleden

In een interview vertelde Panopoulos eens dat zijn broers en hij regelmatig dat soort experimenten deden. Klanten waren enorm positief over de toevoeging en zo kwam de pizza op het menu terecht.

Inmiddels is de pizza wereldberoemd en heeft pizza hawaii beroemde voor- en tegenstanders. Chef Gordon Ramsey is bijvoorbeeld tegen, maar de Canadese premier Justin Trudeau is voor. Panopoulos kwam eerder dit jaar nog in het nieuws, nadat de premier van IJsland tegen een schoolklas had gezegd dat hij fundamenteel tegen was op ananas als pizzatopping.