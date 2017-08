Charlottesville wil zelf standbeeldbeleid regelen

‘Domme Hollanders’ slachtoffer van twee wereldoorlogen

17:49 Een stralend zonnetje legt een gouden krans over het glooiende Eifellandschap, maar Henk en Monique Vos hebben er geen oog voor. Hun droom om in dit paradijselijke hoekje van Duitsland een zorgeloos nieuw boerenbestaan op te bouwen, is uitgedraaid op een regelrechte nachtmerrie.