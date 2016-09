Chauffeur van Poetin overleden na frontale botsing

Ontvoerde vrouw belde om hulp, maar die kwam te laat

10:01 Een vrouw die op klaarlichte dag op een parkeerplaats in Montana in de VS werd ontvoerd en zelfs nog in staat was om vanuit de achterbak van haar eigen auto met haar gezin te bellen, kon toch niet op tijd door de politie worden getraceerd. De politie trof het lichaam van de vrouw gisteren aan in de auto.