'China arresteerde en vermoordde CIA-spionnen'

Tegen The New York Times zeggen anonieme bronnen dat het binnen de CIA om de ergste verliezen in decennia gaat. In 2010, 2011 en 2012 doodde China meer dan tien CIA-spionnen. De dienst heeft daar jarenlang last van, ook omdat het lang duurt voor een nieuw informantennetwerk is opgebouwd. Volgens de krant is spionage binnen China één van de belangrijkste maar ook lastigste taken van de CIA. Amerikanen willen vooral informatie vanuit de Chinese regering.



Het nieuws komt nu pas naar buiten, maar zelfs jaren later is er geen verklaring hoe China ontdekte wie er voor de Amerikanen werkten. Er zijn verschillende mogelijke redenen, aldus de krant. Sommige CIA-agenten menen dat er een mol binnen de CIA is, andere denken dat de Chinese overheid een communicatiesysteem heeft onderschept. Een vermoede mol is inmiddels naar een ander Aziatisch land verhuisd voor hij opgepakt kon worden. De CIA wil niet reageren op de berichten.