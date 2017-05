China komt met 110 miljard voor 'zijderoutes'

Hij deed dat vandaag in Peking aan het begin van een tweedaagse topconferentie die in het teken staat van zijn initiatief 'Gordel en Weg' dat ook de 'Nieuwe Zijderoute' wordt genoemd. De Chinese hoofdstad is even van luchtvervuiling ontdaan en alles is opgepoetst voor de top die bijna dertig presidenten en regeringsleiders en tientallen andere afgezanten naar China heeft gebracht. Xi lanceerde zijn plannen voor kolossale infrastructuurprojecten in 2013.