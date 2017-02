China op ramkoers met 'vriend' Noord-Korea

Maleisië roept ambassadeur Noord-Korea op het matje

7:49 Een Japanse nieuwszender heeft beelden vrijgegeven die tijdens de dodelijke aanval op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un lijken te zijn gemaakt door beveiligingscamera's op de luchthaven van Kuala Lumpur. Het slachtoffer, Kim Jong-nam, overleed vorige week maandag onderweg naar het ziekenhuis nadat hij had aangegeven dat een vrouw chemicaliën in zijn gezicht had gespoten.