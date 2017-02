Chinese ambassade waarschuwt: niet alleen over straat in Duitsland

Tientallen invallen Duitsland na aanslag met brandbom

9:33 De Duitse politie heeft vandaag op dertig plaatsen in elf steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen huiszoekingen gedaan in verband met een aanslag met een brandbom op een Turks café in Essen in november. Er werden zeventien verdachten aangehouden, allen met een Koerdische achtergrond.