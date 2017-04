Chinese defensie blundert met pr-foto

Het departement deelde de gefotoshopte afbeelding zondag via sociale media vanwege de 68ste verjaardag van de marine. Op de foto zijn straaljagers te zien die boven het eerste Chinese vliegdekschip vliegen, terwijl op de achtergrond oorlogsschepen en onderzeeërs in beeld zijn.

Het ministerie kreeg al snel een storm van kritiek over zich heen, omdat de afbeelding volgens critici goedkoop en onprofessioneel oogde. Ook wezen internetters erop dat de oorlogsschepen op de achtergrond waarschijnlijk Amerikaans waren, terwijl een van de in beeld gebrachte straaljagers een Russische MiG-35 was.