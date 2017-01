Inlichtingendiensten VS onderzoeken chantage Trump door Russen

Rusland zou in het bezit zijn van zeer compromitterende documenten, van zowel persoonlijke als financiële aard over de aankomende president Donald Trump. President Barack Obama en Trump zijn vorige week door de Amerikaanse inlichtingendiensten geïnformeerd over het bestaan van de geheime documenten. De documenten zouden in handen zijn van Russische spionnen, zo bevestigen diplomatieke bronnen tegen CNN.

De informatie zou naar boven zijn gekomen bij het onderzoek naar de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen door de Russen, zo beweren bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. De informatie zou zijn verzameld door een voormalig lid van de Britse inlichtingendienst die als geloofwaardig wordt beschouwd. De FBI heeft de zaak nu in onderzoek, zo meldt CNN.

CNN kon een 35 pagina's tellende samenvatting inkijken van de memo's waarop de informatie van de Britse informant is gebaseerd. De pagina's zijn inmiddels gepubliceerd door Buzzfeed.

Golden Shower

In een van de memo's staat eer zeer opmerkelijke scène in beschreven. Trump zou hebben verbleven in een hotel in Moskou, waar hij sliep in dezelfde presidentiële suite waarin ook de Obama's hebben overnacht tijdens een eerder officieel bezoek. In de hotelkamer zou Trump een aantal prostituees hebben besteld. De vrouwen zouden verplicht zijn om, terwijl Trump toekeek, in de kamer te plassen. Er zou bewijs zijn voor de opmerkelijke actie omdat de hotelkamer vol zou hangen met verborgen camera's en microfoons. Urineren wordt ook wel golden showering genoemd, en op social media wordt de scène dan ook al aangeduid als 'golden showergate'.

Banden met Moskou

In het document wordt ook gesproken over het feit dat Trump al jarenlang informatie krijgt van Russische bronnen en dat er onder andere een geheime ontmoeting plaatsvond tussen Trumps advocaat Michael Cohen en afgevaardigden van het Kremlin in augustus 2016.

Of alle beweringen in het document daadwerkelijk kloppen, wordt nu verder onderzocht. Daarop vooruitlopend werden Obama en Trump alvast geïnformeerd door de leiders van vier vooraanstaande inlichtingendiensten: James Clapper, directeur van de Nationale Inlichtingendienst, FBI-directeur James Comey, CIA-directeur John Brennan en admiraal Mike Rogers, directeur van de NSA.

Trump werd door hen op de hoogte gesteld over het lopende onderzoek, omdat er al diverse geruchten circuleerden binnen de inlichtingendiensten, in het Congres en bij andere diplomaten in Washington DC, zo deelden bronnen mee aan CNN.

De aankomend president reageerde vandaag woedend op het nieuws. Hij sprak op Twitter over 'nepnieuws' en 'een politieke heksenjacht'. Zijn overgangsteam heeft nog niet gereageerd.