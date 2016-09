Clinton bezweert nogmaals zorgen om gezondheid

Thaise vervolging Van Laarhoven na Nederlands verzoek

12 september Het Nederlandse rechtshulpverzoek aan de Thaise autoriteiten over ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven leidde tot diens vervolging in Thailand. Het was de directe aanleiding. Vera Bergkamp (D66) stelde hier Kamervragen over. 'Nederland heeft grote risico's genomen met het leven van Van Laarhoven en zijn vrouw'.