Clinton gebruikte acht telefoons, maar FBI heeft er niet een

De Amerikaanse recherche, de FBI, heeft een onderzoek naar Clinton naar buiten gebracht. Behalve de acht toestellen van Clinton zoeken de rechercheurs nog vijf apparaten.



Slaan met hamer

Eén persoon zei tegen de FBI dat zeker twee toestellen van Clinton zijn vernietigd door ze in tweeën te breken of door er met een hamer op in te slaan.



Clinton heeft flinke last van de e-mails in haar streven president te worden. Volgens haar tegenstanders heeft ze de regels overtreden. De FBI stelde in 2015 een onderzoek in nadat de dienst had ontdekt dat Clinton in haar periode als minister van Buitenlandse Zaken.



Persoonlijk e-mailadres

Van 2009 tot 2013 ontving en verstuurde Clinton ook vertrouwelijke informatie van de overheid via haar persoonlijk e-mailadres. Als minister had Clinton een e-mailadres van de overheid moeten gebruiken.



Judicial Watch, een conservatieve waakhond, wil dat alle e-mails die Clinton als minister van Buitenlandse Zaken verzond en ontving, voor de presidentsverkiezingen van 8 november openbaar worden gemaakt.



Vorige maand overhandigde de FBI bijna 15.000 e-mails en andere documenten over de aanval in Benghazi aan het ministerie. Volgens de opsporingsdienst had Clinton die niet overgedragen aan haar voormalige werkgever.