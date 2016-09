Clinton haalt in een maand 143 miljoen op voor campagne

Dat geld werd gedoneerd door zo'n 2,3 miljoen Amerikanen, die gemiddeld ongeveer 50 dollar over hadden voor Clinton. ,,Dankzij deze steun hebben we de middelen die nodig zijn en kunnen we door het hele land miljoenen stemmers mobiliseren", zei een woordvoerder van het campagneteam.



Van het opgehaalde bedrag gaat zo'n 62 miljoen direct naar de oorlogskas van de presidentskandidaat. Die heeft twee maanden voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zo'n 152 miljoen dollar bij elkaar geschraapt. De rest van de donaties is bedoeld voor de Democratische Partij.



,,Nu kunnen we de stemmers binnenhalen die zich afkeren van Donald Trump", liet de woordvoerder weten. ,,Hij duwt mensen weg van de Republikeinse Partij. Dat biedt kansen voor ons Democraten."



Trump heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel geld hij in augustus verzamelde voor zijn campagne.