Clinton negeerde rustadvies, voelt zich beter

,,Zoals iedereen die ooit ziek thuis heeft gezeten, popel ik om weer aan de slag te gaan'', twitterde Clinton (68). ,,Tot gauw op verkiezingscampagne.''



Hoewel de dokter haar vijf dagen rust had voorgeschreven omdat ze longontsteking heeft, dacht ze zelf dat het niet zo erg was. Dat zou ook de reden zijn dat ze niet openbaar had gemaakt, dat ze ziek was. De 68-jarige Democrate moest enkele bijeenkomsten afzeggen, maar claimt dat ze binnen enkele dagen de campagne weer geheel zal hervatten. ,,Ik voel me nu veel beter en had veel eerder rust moeten nemen", zo zei ze in een interview op CNN.



Clinton sprak haar dank uit voor al het medeleven dat ze ontving sinds ze zondag onwel werd tijdens de New Yorkse herdenking van de aanslagen op de Twin Towers. Ook haar rivaal Donald Trump wenste haar maandag het beste, al maakte hij ook van de gelegenheid gebruik om vraagtekens te zetten bij de geschiktheid van Clinton voor het presidentschap van de Verenigde Staten.



Clintons staf gaf eerder op de dag toe dat zij beter onmiddellijk openheid van zaken hadden kunnen geven. Ze hielden urenlang vol dat Clinton slechts was bevangen door de hitte, wat de geruchtenstroom over haar gezondheid danig versterkte.



Uitdroging

Ondanks gezondheidsproblemen in het verleden heeft Hillary altijd doorgewerkt. Dat zei haar man Bill Clinton in een interview met zender CBS. De problemen zouden ontstaan door uitdroging. ,,Zelden, maar wel meer dan één keer gebeurde hetzelfde met haar toen ze ernstig uitgedroogd was. Ze werkte desondanks als een bezetene, als minister van Buitenlandse Zaken, als een senator, en in de jaren daarna," aldus oud-president Bill Clinton.



De komende dagen zal Clinton meer details bekend maken over haar medische gesteldheid.