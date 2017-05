Clinton: Verkiezingen kwamen net twee weken te laat

'Als de presidentsverkiezingen op 27 oktober waren geweest, dan was ik nu jullie president', zo zei Clinton tijdens een lunch van ngo Woman for Women. Op 28 oktober, amper twee weken voor de Amerikaanse verkiezingen, maakte FBI-directeur James Comey bekend dat het onderzoek naar de e-mails van Clinton werd heropend. Enkele dagen voor de verkiezingen concludeerde de FBI dat Clinton weliswaar niets strafbaars had gedaan, maar toen was de schade al geleden, zo denkt Clinton.