Clinton zegt sorry: Aanhang Trump toch niet treurig

,,Ik sprak gisteravond veel te generaliserend en dat is nooit een goed idee'', aldus een verklaring van Clinton. ,,Ik heb er spijt van dat ik 'de helft' zei, dat was verkeerd. Maar laten we duidelijk zijn. Wat werkelijk jammerlijk is, is het feit dat David Duke en andere racisten die blanken als superieur zien Trump als een voorvechter van hun idealen zien. Het is verwerpelijk dat Donald Trump zijn campagne grotendeels op vooroordelen en paranoia heeft gebaseerd en hatelijke denkbeelden en stemmen een nationaal podium heeft gegeven.'' Clinton gaf toe dat veel Trumpaanhangers 'hardwerkende Amerikanen zijn.



Ze deed haar omstreden uitspraken gisteravond tijdens een fondsenwervingsavond in New York.



Hoewel ze een deel van haar omschrijving terugneemt, benadrukt Clinton dat ze ook de komende tijd niet zal nalaten om racistische en bekrompen uitlatingen als zodanig te benoemen.