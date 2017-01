Coalitieregering Noord-Ierland valt

Foster is van de Partij van de Democratische Unionisten (DUP), die de band met het Verenigd Koninkrijk zou nauw mogelijk wil houden. McGuinness is van de republikeinse Sinn Féin, die naar aansluiting bij de republiek Ierland streeft.

Verkiezingen in Noord-Ierland in de tijd dat Londen probeert uit de Europese Unie te treden, kunnen de politieke spanningen over de brexit verder opdrijven. Noord-Ierland grenst aan de republiek en wil in meerderheid niet uit de EU. McGuinness greep destijds de vermoedelijke uitslag van het brexitreferendum meteen al aan om de plaats van Noord-Ierland in het koninkrijk aan de orde te stellen.