Complotdenkers verdenken Clinton van dubbelganger

Clinton werd zondag onwel bij de herdenking van 9/11 in New York. Trillend werd ze in een bestelbusje gehesen. Het viel veel mensen op hoe snel de presidentskandidate weer op de been was.



Haar dokter maakte na het incident bekend dat ze een longontsteking heeft. Die diagnose werd afgelopen vrijdag al gesteld. Ze kreeg het advies om te rusten, maar Clinton nam antibiotica en ging door. Zondagochtend raakte ze uitgedroogd en oververhit, schrijft haar arts.



Zelf gaf ze aan dat ze zich al gauw beter voelde, maar dat wil er bij de complotdenkers niet in. Ze zou in het appartement van haar dochter Chelsea gewisseld hebben met een look-a-like. Onder meer haar ring en oorlellen zouden verschillen. Ook zou ze slanker zijn in vergelijking met andere campagnedagen.



Verdacht

Het grootste argument is misschien wel het moment dat Clinton een meisje op straat omhelst, terwijl ze ziek is. Daarnaast vinden ze het verdacht dat de presidentskandidate plots zonder beveiliging loopt.



Clinton zou gisteren en vandaag campagne voeren in Californië, maar die trip is afgelast.