Conservatieven maken gehakt van adviseurs Theresa May

Ministers en Kamerleden eisen dat premier Theresa May haar adviseurs Fiona Hill en Nick Timothy onmiddellijk ontslaat, schrijft The Guardian. Zij houden de twee verantwoordelijk voor het verkiezingsdebacle.



Wekenlang stonden de Conservatieven ruim bovenaan in de peilingen, maar de voorsprong is in de dagen voor de verkiezingen volledig verdampt. Vooral een plan met de sociale zekerheid heeft de sfeer binnen de partij verziekt.



Timothy adviseerde May om ouderen meer te laten betalen voor zorg. Toen de premier het plan naar buiten bracht, spraken veel Britten meteen van een 'dementiebelasting.' May liet het plan varen, toen ze haar voorsprong zag slinken.



Het steekt de Conservatieven ook dat May weinig heeft gedaan om de jonge kiezers aan zich te binden, iets wat rivaal Labour wel lukte.

Quote Hill en Timothy zijn monsters die de partij tot zinken hebben gebracht." Een minister van de Conservatieven

Wind van voren

Hill en Timothy krijgen nu de wind van voren van hun partijgenoten. Een minister noemt de adviseurs zelfs ‘monsters die de partij tot zinken hebben gebracht.’ Maar May huurde ook een Australische strateeg in om haar aan een klinkende overwinning te helpen.



Sir Lynton Crosby adviseerde de premier om de kiezers niet te vermoeien met allerlei plannen met het land. Ze moest zichzelf in de schijnwerpers te zetten door haar rivaal Jeremy Corbyn van Labour keihard aanpakken.



Volgens mensen binnen het campagneteam vond May die strategie maar niets. Toch deed ze wat Crosby van haar vroeg.



Kamerlid Sarah Wollaston zegt dat de snoeiharde taal richting Corbyn ertoe heeft geleid dat mensen het zielig vonden voor de Labourleider en daarom juist op hem stemden. ,,Er zijn echt serieuze fouten gemaakt. May’s adviseurs moeten opstappen."

Afwimpelen