'Cordon sanitaire levert je permanent reclame op'

En dan vertrekt de achterban teleurgesteld.

,,Niet per se en zeker niet massaal. Maar allereerst: in die fase zit de PVV nog lang niet! Wíj hebben er inderdaad eerlijk over moeten zijn. We hebben moeten zeggen: goed, we zijn nu dus een oppositiepartij. Dan kun je ook nog steeds veel bereiken, want we zien andere partijen onze standpunten overnemen. Ze verkopen het alleen wat gematigder.''



Als Wilders zijn 'minder-minder-uitspraken' terugneemt, laten de anderen hun verzet misschien varen. Dat is toch een kleine prijs?

,,Nooit doen. Je bent in één klap je geloofwaardigheid kwijt. Weet u, ik volg de Nederlandse politiek en ik zie dat de anderen alleen maar met Wilders bezig zijn. Hij profileert zich als alternatief en is het grote referentiepunt. Daar moet hij niets aan afdoen. Laat ze maar. Als hij straks wordt uitgesloten, komt er misschien een moment dat de PVV-stemmer het geloof verliest, dat Wilders vanuit een regering kan optreden, maar dat moment is echt nog lang niet daar.''



