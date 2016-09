Cuomo: Explosie New York was terroristische aanslag

,,We mogen ons gelukkig prijzen dat er geen doden zijn gevallen'', zei Cuomo op een persconferentie. ,,Maar we laten ze niet winnen. Ze willen terreur zaaien, ze willen angst aanjagen, ze willen dat mensen zich zorgen maken, of ze nog wel naar New York kunnen komen via een brug of via de metro.''



Bij de ontploffing in de wijk Chelsea (Manhattan) vielen 29 gewonden. De ontploffing vond buiten plaats op 23rd street, in het hart van Chelsea, rond 20.30 uur (lokale tijd). Het explosief zat in een afvalbak, melden verschillende media. Ooggetuigen spreken van 'een grote explosie'. Honderden mensen verlieten hun huizen en meerdere straten werden door de politie afgesloten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht, maar niemand verkeerde in levensgevaar.



Snelkookpan

Vlakbij de plaats van de ontploffing vond de politie een snelkookpan. Die was met draadjes verbonden aan een mobiele telefoon. Even verderop lag een beschreven stuk papier. Eerder op de dag ging er in New Jersey ook al een explosief af in een afvalbak. Niemand raakte daar gewond.



Er zijn nog geen arrestaties verricht. De politie is druk bezig met een onderzoek en bekijkt onder meer de beelden van bewakingscamera's.