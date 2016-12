Cyberaanval op Europese organisatie voor veiligheid en samenwerking

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is doelwit geweest van een cyberaanval die in november werd ontdekt. ,,De systemen zijn nu veilig. We kregen nieuwe beveiligingssystemen en wachtwoorden'', zei een woordvoerster vandaag. Het is niet bekend of de aanval is geslaagd.