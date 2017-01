D66 wil nog voor zomer regels opvang binnen Europese Unie gelijktrekken

Nu kijk je wel uit waar je heen gaat als asielzoeker. Niet naar Bulgarije, want daar word je opgevangen in een gevangenis. In Zweden mag je alleen ongeschoold werk doen, in Griekenland en op Cyprus is de medische zorg beroerd. ,,Lidstaten beconcurreren elkaar met hard, harder, hardst als het om opvang gaat, in de hoop zo veel mogelijk asielzoekers buiten de deur te houden", zegt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld.



Zij werkt aan één Europese asielopvang, die ze nog vóór de zomer door het parlement wil krijgen. Want nu dreigen landen met de beste voorzieningen te worden 'gestraft' met het hoogste aantal asielzoekers. In 't Veld: ,,Wij denken dat je een veel eerlijker spreiding en minder heen-en-weergetrek krijgt als de opvang overal in Europa min of meer gelijk is."