'Dader Berlijn maakte en verstuurde selfie in vrachtwagen'

Hij zou in de vrachtwagen hebben gechat met geloofsgenoten. ,,Mijn broeder, alles is in orde, als God het wil. Ik ben nu in de auto, bid voor mij broeder, bid voor mij'', luidde zijn boodschap.



Daarna maakte hij een foto van zichzelf. Kort daarna reed Amri met de truck de drukbezochte kerstmarkt op waardoor elf bezoekers omkwamen. De chauffeur van de vrachtwagen had hij eerder gedood.



De Tunesiër filmde zichzelf eerder op de dag, terwijl hij selfies maakte in het centrum van Berlijn. Op de eerder opgedoken beelden is hij te zien bij een kanaal in de Duitse hoofdstad.



Gezien in Nijmegen

Na zijn daad vluchtte Amri via Nederland naar Milaan, zo werd vandaag duidelijk. Hij is te zien op camerabeelden gemaakt bij station Nijmegen. Ook zou hij in het bezit zijn geweest van een sim-kaart van Vodafone, die bij wijze van actie werden uitgedeeld op station Nijmegen.



Vanuit Nijmegen zou Amri naar Lyon zijn gereisd. Bewakingscamera's hebben op het station Lyon-Part-Dieu vastgelegd dat Amis in Lyon een treinkaartje naar Milaan heeft gekocht. Hij zou cash hebben betaald voor een kaartje naar Milaan via Chambéry.



Amri kwam om het leven bij een confrontatie met agenten in Italië. Toen de politie hem in Milaan om zijn papieren vroeg, opende hij het vuur. De agenten beantwoorden zijn schoten, waarbij Amri werd gedood. Een agent raakte gewond.



Invallen Italië

De Italiaanse politie heeft twee invallen in huizen gedaan die verband houden met de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri. De politie verklaarde dat de acties onderdeel waren van onderzoek in radicaal-islamitische kringen.



De invallen waren in Aprilia, ten zuiden van Rome, aldus Italiaanse media. Amri, die op 19 december met een vrachtwagen de drukbezocht kerstmarkt opreed en bij elkaar twaalf mensen doodde, zou in de gevangenis in Italië zijn geradicaliseerd. Hij zat vier jaar vast voor brandstichting, geweldpleging, bedreiging en vernieling.