Dader schietpartij VS wilde zoveel mogelijk slachtoffers maken

Nanny Madeleine McCann verbreekt na tien jaar stilte

18 april Een voormalige babysitter van Madeleine McCann heeft, tien jaar na de verdwijning van het 3-jarige Britse meisje, voor het eerst getuigd over wat er die noodlottige nacht gebeurde in de vakantieflat van de familie, in het Portugese Praia da Luz. ,,Het beeld van haar ouders Kate en Gerry die in blinde paniek alles probeerden om haar terug te vinden, achtervolgt me nog altijd."