Daily Mail trekt escortartikel terug na rechtszaak Melania Trump

Donderdag eiste Melania Trump in een rechtszaak een schadevergoeding van Daily Mail en van het Amerikaanse blog Tarpley dat de beweringen ook publiceerde. Beiden schreven dat Melania Trump in de jaren negentig als escort had gewerkt. 'Deze beweringen zijn honderd procent onjuist en beschadigen haar reputatie', aldus de advocaat van Trump, Charles Harder. Deze advocaat steunde Hulk Hogan in een rechtszaak tegen Gawker. Dat mediabedrijf ging recent failliet toen Hogan gelijk kreeg van de rechter en een enorme schadevergoeding moest betalen.



Net nadat de stap naar de rechter bekend werd, kwam Daily Mail online met een verklaring over het artikel van 20 augustus. Daarin herhaalt de tabloid nog eens het punt van het artikel, dat de 'beschuldigingen over Melania Trump een negatieve invloed kunnen hebben op de gooi naar het presidentschap door haar echtgenoot Donald Trump'. De krant verdedigt zich door te zeggen dat het alleen de beschuldigingen citeert en die zelf niet heeft bedacht.



Daily Mail baseerde zich naar eigen zeggen op een boek en op een artikel in een tijdschrift in Slovenië, Melania Trumps geboorteland. Daarin stond dat de kandidaatsvrouw voor twee dubieuze modellenbureaus werkte, één in Milaan en één in New York. Ze zouden dienst doen als escortbureaus. De krant publiceerde het artikel online onder de kop 'Naakte fotoshoots en een stroom aan verontrustende vraagtekens over visa: het ERG pikante verleden van Donald Trumps Sloveense vrouw'. Het schrijft nu in de verklaring dat het artikel wordt teruggetrokken als mensen het verkeerd interpreteren.