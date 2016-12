Dakloze die gevonden tas terugbracht bedolven onder donaties

Gary vertelt in de Engelse krant The Mirror het waarom van zijn goede daad: ,,De reden dat ik de tas terug heb gegeven is omdat de eigenaar dat pak had gekocht met een reden – voor een huwelijk, een begrafenis of een feestje – en ik wilde het hem graag teruggeven. Ik weet dat ik het had kunnen verkopen, maar zo ben ik niet. Ik ben niet speciaal, maar heb gewoon het juiste gedaan.”



Actie



De post op Facebook werd bijna 20.000 keer gedeeld. Er werd een crowdfundingsactie voor Gary gestart en daarmee is inmiddels meer dan 3.000 pond opgehaald.



De Brit Darren Galvin startte de actie. ,,Mensen als Gary hebben gewoon een adempauze nodig. Hij is een kok en heeft een kuis en een baan nodig. En om dat voor elkaar te krijgen heeft hij nieuwe kleren nodig. Ik geloof in de mensen van deze wereld en hoop dat we samen Gary kunnen sponsoren om hem weer op de benen te krijgen."