Dappere Canadees redt zijn hond van een poema

De 31-jarige William Gibb uit Red Deer, Alberta was samen met zijn broer op weg naar zijn werk en stopte onderweg bij een fastfoodrestaurant in Whitecourt. Hij liet zijn honden de auto uit op de door bomen omringde parkeerplaats, meldt de Toronto Star.



Even later hoorde hij zijn hond janken. ,,Ik dacht er niet te hard over na op het moment zelf," vertelt hij. "Alles wat er door me heen ging is dat ik mijn hond moest beschermen. Het was gewoon erg instinctief. Mijn honden zijn net mijn kinderen", aldus de 31-jarige technicus. Hij besefte dat een ander dier zijn hond vasthad, maar pas toen hij dat dier op de kop had geslagen, zag hij dat het om een poema ging.