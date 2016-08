Databank Syriëgangers telt meer dan honderd vrouwen

Ruim twee op de drie mensen in de databank bevinden zich in Syrië of Irak (266), op de weg ernaartoe (4), zijn vermoedelijk teruggekeerd (114) of hebben getracht te vertrekken (73). Van de overige 157 wordt vermoedt dat ze kandidaat zijn om naar Syrië of Irak af te reizen. De cijfers zijn inclusief de 109 overleden strijders van wie de dood nog niet officieel is vastgesteld.



Helft uit België

Ruim de helft van de mensen in de databank is Belg; in meer dan de helft van de gevallen van Marokkaanse origine. Daarnaast duiken nog 22 nationaliteiten op, zoals Marokkanen (39), Russen (25), Fransen (16) en Algerijnen (13).



Bijna 24 strijders uit de databank zijn betrokken geweest bij een aanslag. Onder hen zeven betrokkenen bij de aanslagen van Parijs en Brussel zoals Bilal Hadfi, Salah Abdeslam en Mohamed Abrini.