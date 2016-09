David Cameron stopt als parlementslid

Cameron trad eind juni af nadat het Britse volk in een referendum vóór de Brexit had gestemd. Zijn partij was er juist voorstander van dat Groot-Brittannië in de Europese Unie zou blijven.



Tot vandaag gaf Cameron aan in het parlement te blijven, ondanks dat hij geen rol als premier of partijleider meer kon vervullen. Zijn onverwachte stap maakt een tussentijdse verkiezing noodzakelijk in Oxfordshire, dat hij vertegenwoordigt.



Afleiding

In een verklaring zegt Cameron dat hij het een grote eer vindt om lid te zijn van het parlement, maar dat hij ervoor wil waken dat hij vanuit de Lagerhuis-bankjes een te grote afleiding vormt voor de innmiddels zittende premier Therasa May. Zij zal de komende tijd overzien hoe de Brexit daadwerkelijk tot stand gaat komen.



Cameron zit sinds 2001 in het parlement. Hij werd partijleider in 2005, en premier in 2010.