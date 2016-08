De megaboete voor Apple

Waarom doet Brussel dit?

Omdat het niet eerlijk is als het ene bedrijf minder dan één procent belasting betaalt - op het laatst zelfs maar 0,005 procent - en (bijna) alle andere het volle pond, aldus Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging. Selectieve bevoordeling van één partij schaadt de concurrentie en is ook asociaal. Geen enkel land kan zonder inkomsten, dus elke euro voordeel voor welke multinational dan ook, moet worden opgebracht door andere belastingbetalers: veelal het MKB en gewone werknemers.



Kan Apple in beroep gaan?

Zeker, Ierland en Apple gaan allebei in beroep. Belastingen zijn nog steeds een nationaal domein, en dus moet Brussel zich daar helemaal niet mee bemoeien, vinden ze. Het verweer van Brussel is dat het zich baseert op concurrentiewetgeving. Het oneigenlijke belastingvoordeel voor de technologiereus - rond 13 miljard euro over meer dan 20 jaar - is verboden staatssteun, en daartegen optreden is al sinds 1958 wel een Brusselse bevoegdheid. De lidstaten zelf hebben dat ooit zelf zo besloten. Uiteindelijk maakt de Europese rechter uit wie gelijk heeft, maar Brussel ziet dat arrest - over wellicht een jaar of twee - met vertrouwen tegemoet. ,,Staatssteun is staatssteun", aldus Vestager. In welke vorm die is verleend, is volgens haar onbelangrijk.



Waarom stonden de Ieren deze constructie toe?

Bedrijven lok je door ze in de watten te leggen. Daarom stond Ierland toe dat Apple Sales International in Cork het gros van de opbrengst van zijn verkopen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en India doorboekte naar een hoofdkantoor dat alleen op papier bestond. Ierland hief op grond van vooraf gemaakte afspraken enkel over een klein deel van de winst belasting. Multinationals hebben er een handje van om landen met beloften voor banen en investeringen tegen elkaar uit te spelen en steeds lagere tarieven te bedingen. Het Europees Parlement wil allang dat die 'race naar de belastingbodem' stopt. Europese landen als totaal worden er immers niet beter van als ze elkaar gaan tackelen.