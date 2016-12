'De stilte trof mij nog het meest'

Het is er schemerig. Alleen de noodlampen zorgen voor een flauw schijnsel in de metro van Maalbeek. Er hangen flarden rook. Een stukje verderop smeult een vuurtje. Maar wat korporaal Will Schepens die ochtend van 22 maart het meest treft: de stilte. ,,Ik hoor niks. Geen geschreeuw, geen geroep, geen gehuil.'' Will heeft zijn gasmasker niet op, hij kan redelijk ver kijken. Op perron 1 liggen stukken van lichamen, levenloze lichamen, lichamen van stervenden. ,,Ik zie een vrouw met haar ogen open. Ik zeg: er komt hulp, maar ze ziet me niet, ze hoort me niet.'' Hij is al dertien jaar brandweerman, hij snapt het. Mensen zijn na zo'n klap van de wereld.

Er hangt in de metrobuis een branderige, weeïge lucht Zo weeïg dat hij zijn laarzen later, bij terugkomst in de kazerne aan de Brusselse Helihaven, in de prullenbak zal gooien. Net als zijn handschoenen. Waarom hoort hij niks? Is hier nog iemand? Iemand die het overleefd heeft?

Dan ziet hij de drie wagons. De eerste en de laatste zijn leeg. De metrochauffeur heeft de deuren ervan opengezet. Dat weten Will en zijn negen collega's via de portofoon. De chauffeur is daarna met de levenden over de rails naar de eerstvolgende halte gelopen. ,,Die mensen hebben goddank niet alles van de ravage gezien.''



Will nadert de middelste wagon. De plek waar het explosief is versplinterd. De ramen zijn eruit. De deuren hangen schuin naar buiten. De okergele stoelen liggen op elkaar gestapeld in één hoek. Een agent in burger holt de trappen aan het einde van het perron af, taktaktak, begint te roepen. ,,Er staan nog koffers, schreeuwde hij. Er kan nog een bom afgaan.''



Het is geen loze kreet. Een uur eerder is de eerste brandweerploeg in Wills kazerne in de allerhoogste versnelling naar vliegveld Zaventem gereden. Daar is een bom afgegaan. En nóg een. Will weet wat de wereld nog niet weet. De eerste grote terreuraanslag in België is een feit. En de mannen van Wills ploeg, de tiende compagnie van de Brusselse brandweer, vragen zich af: ligt er ook op Maalbeek een tweede bom?