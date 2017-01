De eerste, roerige week van Trump: fotofail en muurophef

'I don't think even I could create this much chaos in less than a week' twitterde iemand vanochtend uit naam van House of Cards-personage Frank Underwood. En hij of zij heeft een punt: de eerste week van president Donald Trump was een roerige. Een overzicht van dag tot dag.

Vrijdag

Direct na zijn inauguratie tekende Trump al zijn eerste decreet, waarmee hij de regels van de verplichte zorgverzekering Obamacare versoepelde. Daarmee loste hij zijn eerste verkiezingsbelofte in. Na de snelle krabbel ging hij met de voetjes van de vloer tijdens diverse bals ter ere van zijn inauguratie.

De muziekkeuze tijdens één van die bals leidde tot onenigheid. Daar trad namelijk onder meer het kwartet The Piano Guys op, dat onder meer het nummer Fight Song van Platten speelde. ,,Hoewel ik de functie van de president en de vreedzame overdracht van macht respecteer, wil ik benadrukken dat The Piano Guys op geen enkel moment toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van mijn nummer. Ik wist dit niet, ik keur het niet goed en ik onderschrijf hun keuze om Fight Song vanavond te spelen niet", liet de zangeres weten op Twitter.





Logo Volledig scherm Trump en Melania tijdens één van de bals. © Photo News

Zaterdag

Op zijn eerste echte werkdag was de president te gast bij de CIA in Langley. Trump zei tijdens dat bezoek dat er niemand is die sterkere gevoelens heeft over de inlichtingendiensten dan hij. De mensen die in deze sector werken zijn volgens hem erg speciaal en geweldige mensen. ,,Ik sta volledig achter jullie.'' Dit, terwijl hij kort geleden nog stevige kritiek had op de CIA.

De kersverse president pleegde ook een telefoontje richting Michael T. Reynolds, de directeur van de National Park Service. Via Twitter had die namelijk foto's verspreid van de inauguratie, waarop te zien was dat het veld voor het Capitool niet volledig gevuld was. Trump vroeg Reynolds om dergelijke beelden niet meer te delen. Het park bood vervolgens via Twitter excuses aan.

Zondag

In het programma Zondag met Lubach werd een satirische welkomstboodschap voor Trump getoond. De beelden gingen de wereld over en leidden zelfs tot een online petitie onder de noemer 'the Netherlands Second', die inmiddels al meer dan 100.000 handtekeningen heeft verzameld. Figuranten uit de video, waaronder Lee Towers en Ponypark Slagharen, gaven aan erg blij te zijn met alle extra aandacht naar aanleiding van de video.

Trump's adviseur Kellyanne Conway wist op dezelfde dag het nieuws te halen door Trump bij te vallen in zijn bewering dat de bezoekcijfers van zijn inauguratie veel hoger waren dan de media meldden. ,,We voelden ons geroepen om duidelijkheid te scheppen en alternatieve feiten te presenteren", aldus Conway. Middels de hashtag #alternativefacts waren de kritiek en de spot vervolgens niet van de lucht.

Maandag

Trump ging maandag door met het inlossen van zijn verkiezingsbeloftes, door een streep te trekken door het TPP-handelsverdrag. Hij noemde het een 'belangrijk moment voor de Amerikaanse arbeider.'

Tijdens dezelfde bijeenkomst tekende hij ook een besluit om de financiële steun in te trekken voor organisaties die abortus in het buitenland mogelijk maken. Minister Lilianne Ploumen reageerde op dat besluit met een plan voor een nieuw fonds, dat de financiële gaten op dat vlak moet gaan dichten.

Logo Volledig scherm Trump zette een Streep door het TPP-verdrag. © AP

Trump werd op zijn eerste werkdag ook meteen aangeklaagd. Volgens pressiegroep CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) ontvangen zijn hotels geld van buitenlandse diplomaten en huren regeringen van andere landen kantoorruimte in gebouwen die van Trump zijn. Dat is strijdig met de grondwet en dus is er een klacht tegen hem ingediend.

Dinsdag

Afgelopen dinsdag presenteerde Trump zijn omstreden plannen voor het versnellen van de aanleg van twee nieuwe, grote oliepijpleidingen. Het gaat om het Keystone XL-project en het Dakota Access-project. Vooral het laatste stuit op veel weerstand, omdat er bezorgdheid is over de veiligheid ervan en het feit dat de leiding door het gebied van de Sioux indianen loopt.

Trump zorgde eerder op de dag al voor commotie door een foto te delen van een panorama gemaakt tijdens zijn inauguratie. Hij is van plan die plaat op te hangen in het Witte Huis, maar had niet door dat er de verkeerde datum bij stond, namelijk 21 januari. De fotograaf gaf aan dat hij de fout maakte door de tijdsdruk en dat hij deze zo snel mogelijk zal herstellen.





Een andere twitteraar haalde zich niet veel later de lachers op de hand door Trump op bijzondere wijze bij te vallen. Volgens de foto die hij of zij verspreidde was het veld namelijk niet leeg, maar leek dat enkel zo door de flinke toestroom van KKK-aanhangers.





Woensdag

Trump meldde woensdag op Twitter dat er een onderzoek komt naar illegale stemmen tijdens de verkiezingen. Hij onderbouwde die beschuldiging niet, waarop Amerikaanse media dan ook verbaasd reageerden. Trump won de presidentsverkiezingen dankzij het kiesstelsel en niet op basis van het stemmenaantal. Hij kreeg 2,8 miljoen stemmen minder dan Hillary Clinton.

De president zorgde daarnaast ook voor stress bij klimaatonderzoekers, nadat hij milieuagentschap EPA opdracht gaf om websites over klimaatverandering offline te halen. Sindsdien draaien zij overuren voor het maken van backups, om te voorkomen dat alle data verloren zal gaan.

Donderdag

Logo Volledig scherm Enrique Peña Nieto © AP De bouw van de muur op de grens met Mexico zal niet lang meer op zich laten wachten, zo meldde Trump gisteren. Hij wil dat Mexico voor de kosten opdraait, door meer importheffing te gaan vragen voor producten die vanuit Mexico worden geïmporteerd. De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft al laten weten daar niet mee akkoord te gaan. Hij zegde ook zijn geplande bezoek aan Trump van komende dinsdag af.



In een eerste interview als president met ABC News sprak Trump verder over het moment waarop hij de nucleaire codes ontving. ,,Als ze je uitleggen waar het voor staat en wat voor een verwoesting het kan aanrichten, dan is dat erg, erg benauwend", zei hij.

In hetzelfde interview gaf hij ook aan te geloven in marteling als verhoormethode. ,,We moeten vuur met vuur bestrijden", zei hij over het specifieke gebruik van waterboarding. Of die methode ook daadwerkelijk wordt ingezet, laat hij aan zijn kabinet.



Trump was ook te zien bij Fox, waar hij reageerde op de woorden van Madonna tijdens de Woman's March van afgelopen zaterdag. ,,Eerlijk gezegd is ze walgelijk. Ik denk dat ze zichzelf hiermee schade heeft toegebracht. Ik denk dat ze deze hele zaak schade heeft toegebracht", aldus Trump.



Uit een eerste poll bleek verder dat slechts 36 procent van de kiezers tevreden is over de manier waarop Trump zijn functie vervulde in de eerste vijf dagen van zijn presidentschap. Maar liefst 44 procent gaf aan zijn optreden af te keuren. Die afkeuring kwam met name van Democraten.

Vrijdag

Er is inmiddels een recordaantal van 380.000 handtekeningen gezet onder de petitie die Trump oproept om zijn belastingaangiftes openbaar te maken. De president is nu verplicht om daar binnen twee maanden op te reageren. Kellyanne Conway gaf afgelopen zondag al aan dat Trump waarschijnlijk niet in zal gaan op het verzoek. ,,Mensen geven er niet om", zo zei ze.

Logo Volledig scherm Kellyanne Conway © REUTERS

Mediamagnaat Rupert Murdoch kwam vandaag met een creatieve oplossing voor de financiering van de geplande muur bij Mexico. Door speciale bouwpakketten van Lego te verkopen, zou het geld met gemak kunnen worden verzameld.



Vanmiddag staat er een ontmoeting met de Britse premier op de planning. In de aankondiging die aan de pers werd verstuurd, werd echter een spelfoutje gemaakt: Teresa stond daar zonder h geschreven. Een pijnlijke fout, aangezien Teresa May ook een bestaand persoon is, namelijk een pornoactrice.