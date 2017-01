'De mensen vinden toch wel een weg'

De muurDe muur van Donald Trump bestaat al op diverse plaatsen. In Arizona staat een imposant grenshek dat een stad onverbiddelijk in tweeën splijt. Maar hoe hoog de barrière ook is; je kunt er omheen, overheen of onderdoor, weet men daar.

Een roestig blikje waar ooit krachtvoer inzat; gezien de omvang vermoedelijk tonijn. Een platgetrapte waterfles langs een olifantenpaadje. Smokkelaars en illegale immigranten laten sporen na in het dorre gras aan de rand van de ZZ Cattle Ranch in Nogales, Arizona, Amerika. Een meter verderop ligt Nogales, Sonora, Mexico. De twee steden, ooit één, worden al jaren gescheiden door een 5,5 meter hoog hek van roestig staal. Hier in de heuvels houdt het op en nemen een paar lijnen prikkeldraad het over.

Rancher Dan Bell schopt een fles weg. Met opruimen is hij maar gestopt. Hij moet ook al bijna dagelijks afrastering repareren - om snel achter het prikkeldraad te komen knippen de clandestiene reizigers het door. Geregeld komt door zo'n gat Mexicaans vee zijn ranch op. Het is aan Bell om de beesten terug te drijven naar het buurland, want de eigenaar mag niet zomaar achter zijn koeien aan Amerika in. De rancher installeerde kranen op de waterbronnen waar zijn beesten drinken, in de hoop dat dorstige illegale passanten de pijpleidingen niet meer slopen. Nu laten ze de kraan geregeld open staan. ,,De ranch is zo groot, dat ik het vaak pas doorheb als ik de waterrekening krijg."

Soms komt hij doodvermoeide reizigers tegen en belt hij de grenswacht om hen op te laten pikken, maar doorgaans doen ze hun uiterste best buiten zijn blikveld te blijven als hij te paard of fourwheeldrive op zoek is naar zijn Black-Anguskoeien. Vooral de drugssmokkelaars hebben maar één doel: onzichtbaar blijven. Alleen per ongeluk staat hij af en toe oog in oog met een man met grote baal marihuana op de rug. ,,Dan zeg ik goedemorgen en maak ik rechtsomkeert, direct," zegt Bell.

Smokkelaars zijn gewapend. Hij ook, als hij afgelegen canyons in gaat. Maar hij weet ook dat collega en vriend Rob Krentz niets aan zijn wapen had. Krentz werd in 2010 een paar ranches verderop dood gevonden. Zijn moordenaar is nooit gepakt, maar alles - onder meer voetafdrukken vanuit Mexico - wijst erop dat hij is omgebracht door een illegale grensoversteker. ,,Ik zie een immigrant die hulp nodig heeft," was het laatste wat hij over de boordradio tegen zijn broer zei. Vermoedelijk stuitte hij op drugssmokkel. ,,Je bent je ervan bewust dat iets kan gebeuren," zegt Bell. ,,Maar je gaat er altijd vanuit dat jij het niet zal zijn. Dat Rob werd doodgeschoten, was een flinke klap."

Logo Volledig scherm Rancher Dan Bell en het hek tussen Nogales (Arizona, Verenigde Staten) en Nogales (Sonora, Mexico). Deze banden gebruikt de grenswacht om het pad glad te vegen, zodat voetstappen goed zichtbaar zijn. © Karlijn van Houwelingen

Quote Als ik een smokkelaar zie, zeg ik goedemorgen en maak ik rechtsomkeert, direct.

Schemering

Dat was het moment dat Bell alarm sloeg, en gehoor vond. Sindsdien zijn camera's geïnstalleerd, meer grensagenten op pad gestuurd en is het hek verhoogd. ,,Zodra de schemering valt, hoor je hier mensen praten, nog steeds" vertelt Bell als hij zijn wagen over een grindpad terug manoeuvreert naar zijn kantoor in haciendastijl. Maar de tijd dat hij lange rijen mensen over de bergtoppen zag trekken is voorbij, en haast geen enkele illegale passant wandelt nog langs zijn kantoor - iets waar hij de jaren daarvoor aan gewend was geraakt. Ja, een muur kan veel problemen oplossen, concludeert Bell.

De rest van Nogales maakt zich zorgen. Nu Trump halsstarrig blijft volhouden dat Mexico na bouw van de muur de rekening van zo'n 15 miljard dollar gaat betalen, desnoods met een importbelasting, is de waarde van de peso gekelderd. Amerikaanse producten zijn voor Mexicanen peperduur geworden. Ondernemers aan de Amerikaanse kant zijn afhankelijk van Mexicanen die - legaal - de grens over komen om te winkelen en zagen hun klandizie flink teruglopen. Nogales drijft op handel tussen Mexico en de VS. Niet alleen afgebouwde auto's, maar ook miljoenen kratten tomaten, komkommers en avocado's komen hier het land in. Amerikaanse aardappelen en graan gaan zuidwaarts over the line, of la linea.

Het is een benaming die stamt uit de tijd dat de hoofdstraten van de beide Nogalessen vrijwel naadloos in elkaar overliepen. Op 5 mei, als Mexicanen Cinco de Mayo vieren, trokken de parades van Mexico naar de Amerika en weer terug. Oudere inwoners vertellen met enige trots over die dag in de jaren zestig dat de Amerikaanse brandweer slangen over het toenmalige grenshekje sleepte om de bomberos (brandweer) aan de andere kant te helpen een brandend hotel te blussen.

Tandarts

Vandaag de dag gaan grensbewoners in Mexico uit eten en naar de tandarts - veel goedkoper - en komen de Mexicanen naar Walmart. Samen spreken ze Spanglish. ,,We zijn familie," zegt John Maynard, 16 jaar lang lid van het county-bestuur. Gevoelsmatig, maar ook letterlijk: veel families hebben leden aan beide kanten van de grens. ,,Daarom gaat een muur niet werken. Je hebt hier families die al smokkelen sinds tequila de grens over ging tijdens de drooglegging. Dat stopt niet. Mensen vinden wel een weg."

Het is al vaak gebleken. Een cameraploeg filmde vorig jaar hoe twee smokkelaars brutaal over het hek klommen met balen marijuana, zonder opgemerkt te worden door grensbewakers. Om de haverklap worden tunnels ontdekt. Technologie en menskracht, dát is waar Donald Trump óók in moet investeren als hij illegale immigratie en drugssmokkel tegen wil gaan, concludeert Dan Bell. ,,Ik vind het niks dat Trump zo gefixeerd is op de muur. Begin met camera's installeren en wegen aanleggen, zou ik zeggen. Nu kunnen agenten delen van het grensgebied helemaal niet in omdat het onbegaanbaar is."

Hij wijst in de verte, naar een bergrug die het westelijke deel van zijn bijna 15.000 hectare grote ranch aan het oog onttrekt. ,,Daar kan ik alleen te paard komen. Er zijn geen wegen, en de paden zijn steil. Hoe duur zou het wel niet zijn om daar een muur te bouwen? Misschien kan het wel helemaal niet. En als er gaten blijven, blijven mensen komen."

Want één ding heeft Bell wel geleerd van een leven op de ranch die zijn opa ooit begon: smokkelaars zijn inventief, of ze nu drugs of mensen de grens over brengen. Slepen grensbewakers af en toe autobanden over de onverharde wegen, zodat voetstappen goed zichtbaar zijn in het egale zand? De 'gidsen' die immigranten begeleiden laten in reactie iedereen sloffen met zolen van tapijt over zijn schoenen dragen. Toen radarsystemen en 360graden-camera's werden geïnstalleerd, voorzagen ze immigranten van camouflagekleding. Bell: ,,De grens bewaken is als in een ballon knijpen: als je ergens meer druk zet, verplaatst de lucht zich gewoon."

Logo Volledig scherm Jesus Trujillo ontmoet zijn vrouw en dochter aan de grens in Nogales, Mexico. © Karlijn van Houwelingen

Quote Je vergeet een beetje dat het hek ertussen zit. Ik kan tenminste de hand van mijn vrouw vasthouden.

Tien centimeter

Aan de Mexicaanse kant van het hek in Nogales is een populaire picknickplaats ontstaan. Tienduizenden families zijn door de Mexicaans-Amerikaanse grens gescheiden - hier ontmoeten ze elkaar aan weerszijden van de roestige metalen spijlen. Tien centimeter hebben ze om elkaar aan te raken. ,,Maar je vergeet een beetje dat het hek ertussen zit als je hier staat," zegt Jésus Trujillo. Hij trekt de hand van zijn vrouw Veronia door het hek heen en drukt er een kus op. ,,Ik kan tenminste haar hand vasthouden."

Hij probeert zijn vrouw hier elke week te zien. Trujillo (41) woonde ruim dertig jaar in de VS, diende in het Amerikaanse leger en heeft in de VS geboren kinderen met Amerikaanse paspoorten, maar werd onder president Obama zonder pardon het land uitgezet nadat hij naar eigen zeggen was gepakt met een flinke zak marihuana. Zijn gezin kan naar Mexico reizen, maar het kost vanwege ondervragingen en lange wachtrijen zoveel moeite om de VS weer in te komen, dat ze meestal voor een ontmoeting aan het hek kiezen.

Vandaag is voor Trujillo extra speciaal, want dochter Brianna is gisteren 16 geworden. Ze krijgt een dikke knuffel - met tussen hen in een dikke stalen paal. ,,It sucks," zegt Brianna. Maar een betonnen muur op plaatsen als deze, zoals Trump zegt te willen, zou helemaal rampzalig zijn, vindt de familie Trujillo. Elkaar zien of aanraken is er dan niet meer bij. ,,Dat splijt families nog verder," zegt moeder Veronica vanachter het hek. En nee, veiliger wordt het er ook niet van, meent Trujillo. ,,Nu kan de grenswacht er tenminste nog doorheen kijken en zien wat er achter gebeurt. "

Quote Een betonnen muur op plaatsen als deze, zoals Trump zegt te willen, zou helemaal rampzalig zijn.