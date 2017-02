De moordmachine genaamd Saydnaya

De paar gevangenen die het martelkamp Saydnaya in Damascus hebben overleefd – zij konden zich vrijkopen, was ‘de dood er als lucht’. ,,Zij hing overal’’, zegt Omar Alshogre (21). Hij zat negen maanden in het Syrische ‘slachthuis’. Toen hij in 2015 in ruil voor een flinke som geld weer vrij was, leed hij aan tbc en woog hij nog 35 kilo. Zijn beulen hadden er waarschijnlijk niet op gerekend dat hij het nog lang zou maken. Maar Alshogre krabbelde op en vluchtte naar Zweden waar hij een nieuw leven opbouwt.



Met andere overlevenden schetst hij een gruwelijk beeld van Saydnaya. De ‘officiële’ martelkamer van het Syrische bewind is een geoliede machine, bevestigen ook overgelopen bewakers en rechters. Volgens Amnesty International werden er sinds 2011, het begin van de opstand tegen president Basher al-Assad, ten minste 13.000 mensen dood gemarteld of opgehangen. In haar rapport doet de mensenrechtenorganisatie verslag van de periode tussen 2011 en 2015. In die jaren executeert de militaire politie in Saydnaya elke week gemiddeld 20 tot 50 mensen, onder wie in ongenade gevallen naaste getrouwen van Al-Assad.



Lees verder onder de foto

Logo Volledig scherm © AFP

Moordmachine

Logo Volledig scherm Lynn Maalouf, onderzoeksdirecteur bij Amnesty International. © AP ,,Achter deze cijfers gaat een monstrueuze campagne schuil’’, zegt Lynn Maalouf, onderzoeker van Amnesty in het regiokantoor Beiroet. ,,Met goedkeuring van het hoogste bestuursniveau.’’ Hoewel de meest recente gegevens van 2015 zijn, is er geen enkele reden om aan te nemen dat de moordmachine in Saydnaya zou zijn stopgezet, aldus Maalouf.



Ex-gevangene Hamid zal ‘de trein’ nooit meer vergeten. ,,Zij liepen met gebogen hoofd achter elkaar aan. Zij probeerden het hemd van hun voorganger te grijpen’’, aldus Hamid. ,,De eerste keer dat ik dat zag, sloeg de angst me om het hart. Ze waren op weg naar het slachthuis.’’ Sommigen dachten nog dat ze op transport gingen naar een gevangenis met een milder regime maar zij verruilden in Saydnaya slechts de cel van het ‘rode gebouw’ voor de executieruimte in het ‘witte gebouw’.

Geluiden

Omar Alshogre zegt dat cipiers medegevangenen soms in zijn cel aftuigden. Dan moest hij zijn ogen sluiten en de bewakers de rug toedraaien. ,,We konden aan de geluiden horen of het slachtoffer achter ons het leven liet. Op een meter afstand. We ‘zagen’ het met onze oren’’, aldus Alshogre. Soms werd het lichaam achtergelaten en moesten medegevangenen de cel vol bloed weer schoonmaken.



Op een dag hoorde Alshogre dat hij aan de beurt was voor executie. Hij mocht de rechter van het militaire tribunaal niet in de ogen kijken. Die vroeg hem hoeveel soldaten hij had gedood. Toen Alshogre zei ‘geen’, werd hij gespaard. Daarmee was hij een van de weinige ‘gelukkigen’. Terug in de cel kon hij een andere dood sterven, door honger, ziekte en uitputting.

Logo Volledig scherm Omar Alshogre (21) © AP Quote We konden aan de geluiden horen of het slachtoffer achter ons het leven liet Omar Alshogre, ex-gevangene

Massagraf

Regel was dat de rechters in Saydnaya na maximaal twee tot drie minuten vonnis wezen en de gevangenen de galg wachtte. In het nabijgelegen hospitaal Tishreen stelden artsen steevast dezelfde doodsoorzaak: hartfalen of ademhalingsstoornis. Daarna verdwenen zij in een massagraf. Op het militaire complex in Nahja, ten zuiden van Damacus, of in Qatana, ten westen van de hoofdstad.