De Sterke Man is herrezen

Hoeveel is één miljoen mensen? Hoeveel lawaai kunnen ze maken? En hoe voelt het als ze allemaal voor jou zijn gekomen? Als ze allemaal jouw naam roepen? Recep Tayyip Erdogan weet precies hoe dat voelt. Als hij zondag 7 augustus het podium in Istanboel opstapt, samen met zijn vrouw, ziet hij een zee van rode vlaggen. Hij weet dat zijn volk geluisterd heeft, want dat had hij gevraagd: neem alleen rode vlaggen mee. Voor Turkije! Voor de democratie! Voor de martelaren!



We weten allemaal wat er is gebeurd. Iets meer dan drie weken voor deze speech, op vrijdag 15 juli, rijden er tanks door de straten van Turkije, bombarderen straaljagers het parlement, wordt het presidentieel paleis in Ankara beschoten en slagen opstandelingen er bijna in president Erdogan op te pakken en wie weet wat nog meer. Er sterven die nacht meer dan driehonderd mensen.



Maar de president spreekt rustig, met afgemeten handgebaren. De boord van zijn witte overhemd staat open, alsof hij wil zeggen: geen formeel gedoe, we zijn hier onder ons. Als hij vertelt dat hij mensen dood wil maken, klinkt er gejuich uit één miljoen kelen. (Letterlijk zegt hij dat hij de doodstraf in ere wil herstellen, maar dat komt op hetzelfde neer.)



Eenheid

Deze massabijeenkomst aan de oevers van de Zee van Marmara, 'de grootste en drukste uit de politieke geschiedenis van Turkije', is een vrijwillige bijeenkomst. Niemand is gedwongen. Bezoekers zeggen dat ze hier zijn, omdat ze van hun land houden, omdat het belangrijk is dat de Turken eenheid tonen. Ze zien er opgelucht uit, ze zijn blij. Ze stralen als ze spreken over president Erdogan: hij is de man die het vaderland gered heeft uit de klauwen van terroristen! En die mogen dus best dood.



Wat is er aan de hand? En dit kennen we toch ergens van? Niet zo ver van Turkije is Vladimir Poetin de baas, het Russische buitenbeentje in de categorie 'Wereldleiders', die doet wat hij wil (de Krim afpakken van Oekraïne, valsspelen met sport) om vervolgens alles met een stalen gezicht te ontkennen. De manier waarop hij in de loop der jaren (hij leidt Rusland al sinds 2000!) zijn positie heeft verstevigd, vindt zijn echo in Turkije. Ook hij zorgt ervoor dat hij geen moment verdwijnt uit het centrum van de macht: eerst was hij president, toen premier (maar nog steeds de baas), nu weer president. Hij maakte de Russen weer trots op hun land. Politieke tegenstand van betekenis is er allang niet meer. Belangrijke posten zijn voorbehouden aan bevriende of afhankelijke figuren. Als het tegenzit, tovert hij een zondebok uit de hoge hoed (vaak 'bandieten' of 'terroristen' uit de Kaukasus) of begint hij een oorlog (Tsjetsjenië, Oekraïne). Een vrije pers bestaat nauwelijks, waardoor de aanpak van zondebokken of de noodzaak van weer een oorlog met een strik eromheen gepresenteerd kunnen worden aan het volk.



Jaren 30

De geschiedenis geeft ons meer voorbeelden. In de onzekere en chaotische jaren 30 in Duitsland zien we ook een man opkomen die met een agressieve boodschap zijn volk meekrijgt. Je moet oppassen met het H-woord, want een vergelijking met het nazisme slaat door alle gruwelijkheid al snel elke discussie dood. Maar dat betekent niet dat je daarom bepaalde signalen moet negeren.



Het is nu ook onzeker, het is chaotisch, er is behoefte aan daadkracht. Vind je weg maar eens in een wereld met murw gebombardeerde jongetjes in Aleppo, bommen op een bruiloft, een vrachtwagen des doods in Nice, een gekeelde priester in een Frans kerkje, een staatsgreep in een vakantieland, al die vluchtelingen die maar blijven komen, een eiland dat ineens de Europese Unie verlaat... en dat allemaal in de drie zomermaanden van 2016. Het is te veel. Je wilt dat iemand iets doet.