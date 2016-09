Deens dorpje Tønder is Las Vegas van Europa

Via verschillende internetfora ontdekte Henk de mogelijkheid om in Denemarken te trouwen. Een huwelijk kan zich daar binnen enkele dagen voltrekken. Benodigd zijn alleen identificatiebewijzen en een geldig visum. ,,En deze hoefden niet eens gelegaliseerd te worden'', zegt Henk. Het huwelijkscertificaat kan uitgegeven worden in het Duits, Frans, Engels, Spaans en Deens en zijn voor EU-wetgeving geldig.



Groningen

Na zijn aanvraag bij de gemeente Tønder, ontvangt Henk al snel een brief dat Yumi en hij binnen drie dagen verwacht worden in Denemarken. Zo gezegd, zo gedaan. ,,Met mijn moeder zijn we er direct heen gereden. Zo ver is het niet, want het ligt net over de Deense grens met Duitsland en zelf wonen we in Groningen.''



Met tweeduizend huwelijken per jaar, zijn Henk en Yumi als vanzelfsprekend niet de enige tortelduiven in het stadje. Per dag worden er gemiddeld zes huwelijken voltrokken. De gemeente is dan ook volledig ingespeeld op het trouwtoerisme. Zo zijn er plaatselijke agentschappen die voor bedragen startend bij driehonderd euro speed-huwelijken organiseren. Maar ook bevindt zich de grootste bruidsjurkenwinkel van het land in de hoofdstraat van het stadje. Zelfs op de website van het Deense ministerie van Buitenlandse zaken staat Tonder aangeprezen als dé plek om te trouwen.